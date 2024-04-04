أكثر من 800 مستفيد من حملة التبرع بالدم في مستشفى "الإمام الفيصل"

كشفت إحصائيات مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن استفادة 816 بالدم، ممن هم في أمس الحاجة له ويخضعون للعلاج في المستشفى.
جاء ذلك خلال حملة التبرع التي نظمها المستشفى، مع وزارة الثقافة في فعاليات موسم الرياض بحي الديرة، بالتعاون مع جمعية "دمي".
واستمرت الحملة لمدة ستة أيام، خلال فعالية موسم الرياض، وأربعة أيام أخرى في جامع الراجحي، بمجموع 11 يوماً، وبمشاركة 272 متبرعاً بالدم، منهم 224 رجلاً و48 من النساء، بينهم 63 متبرعاً يشاركون لأول مرة.
يذكر أن الحملات التي ينفذها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، تأتي ضمن جهوده في ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم؛ عبر دعم مخزون الدم وتوفيره لمختلف الحالات المرضية، والمساهمة في إنقاذ حياتهم.