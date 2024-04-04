أكثر من 800 مستفيد من حملة التبرع بالدم في مستشفى "الإمام الفيصل"

واستمرت الحملة لمدة ستة أيام، خلال فعالية موسم الرياض، وأربعة أيام أخرى في جامع الراجحي، بمجموع 11 يوماً، وبمشاركة 272 متبرعاً بالدم، منهم 224 رجلاً و48 من النساء، بينهم 63 متبرعاً يشاركون لأول مرة.