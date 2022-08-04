تجمع الرياض الصحي الثالث و"البليهد الخيرية" يوقعان اتفاقية شراكة

وقع رئيس التجمع الصحي الثالث بالرياض الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الخثلان، ورئيس مجلس الأمناء في مؤسسة عمر البليهد الخيرية الشيخ عمر بن سعود البليهد، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مجتمعية.
تهدف الاتفاقية إلى توفير فرص المساعدة للمرضى للحصول على الخدمات الصحية، وتقديم خدمات جديدة ومتكاملة لمرضى العيون من خلال إنشاء برنامج "إبصار" لمرضى العيون والسكري.
وتعد المشاركة المجتمعية إحدى المبادرات الهادفة إلى تفعيل مشاركة جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين تجمع الرياض الصحي والمجتمع، بما ينعكس على المستفيدين من خدماتها في منطقة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الخثلان: إن الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة المجتمعية التي يهدف تجمع الرياض الصحي الثالث من خلالها إلى تعزيز مساهمة الجمعيات الخيرية في التنمية الصحية، وتمكينهم في الإسهام بأعمال خيرية ومجتمعية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
من جانبه أكد عضو مجلس أمناء جمعية عمر البليهد الخيرية عبدالله البليهد، أهمية الشراكة مع تجمع الرياض الصحي الثالث من أجل صحة الفرد والمجتمع في محافظة شقراء.