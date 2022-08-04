تجمع الرياض الصحي الثالث و"البليهد الخيرية" يوقعان اتفاقية شراكة

وقال الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الخثلان: إن الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة المجتمعية التي يهدف تجمع الرياض الصحي الثالث من خلالها إلى تعزيز مساهمة الجمعيات الخيرية في التنمية الصحية، وتمكينهم في الإسهام بأعمال خيرية ومجتمعية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.