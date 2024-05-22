تجمع مكة المكرمة الصحي يفتتح أعمال المؤتمر الدولي للتشخيص والطب المخبري

وأضاف أن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب المخبري وعشر جمعيات علمية وهيئات أكاديمية متخصصة، لافتًا إلى أن موضوعات النقاش تشمل علم الأمراض السريرية، الأبحاث الطبية، الذكاء الاصطناعي، القيادة والتعلم، إدارة صحة السكان، والتأمين الصحي وغيرها من موضوعات الساعة، إضافة إلى أربع ورش عمل تخصصية مجانية بشهادات حضورية، كما أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 22 ساعة.