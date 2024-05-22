تجمع مكة المكرمة الصحي يفتتح أعمال المؤتمر الدولي للتشخيص والطب المخبري

افتتح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري، اليوم أعمال المؤتمر الدولي للتشخيص والطب المخبري بمدينة جدة، وسط حضور عددٍ من ممثلي الجمعيات العلمية والهيئات الأكاديمية المتخصصة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المؤتمر يناقش 64 ورقة علمية قدمها مختصون في مجال التشخيص والطب المخبري من داخل وخارج المملكة وتستمر أعماله حتى 23 مايو الحالي، مبينًا أن الجهات المشاركة تتنافس على 12 جائزة توزع على الفائزين والداعمين في نهاية أعمال المؤتمر.
وأضاف أن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب المخبري وعشر جمعيات علمية وهيئات أكاديمية متخصصة، لافتًا إلى أن موضوعات النقاش تشمل علم الأمراض السريرية، الأبحاث الطبية، الذكاء الاصطناعي، القيادة والتعلم، إدارة صحة السكان، والتأمين الصحي وغيرها من موضوعات الساعة، إضافة إلى أربع ورش عمل تخصصية مجانية بشهادات حضورية، كما أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 22 ساعة.
وبيّن التجمع الصحي، أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه يرمي لدعم المهنيين في تخصصات المختبرات الصحية وصقل مهاراتهم، من خلال المعرفة المبنية على البراهين، إضافة إلى التركيز على الارتقاء بالخدمات وتعزيز معايير الجودة بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 للتحول الصحي.