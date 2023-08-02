بلدية شقراء تُشارك في مهرجان "فلفل شقراء" الثالث بخدمات متنوعة

وقد بادرت البلدية بالموافقة على تنظيم المهرجان في قاعة البلدية للاحتفالات والمؤتمرات، إضافة إلى تقديم خدمات النظافة والتحميل والتنزيل ومساعدة منظمي المهرجان وزواره على مدار الساعة، خلال الأوقات التي يفتح فيها المهرجان من الرابعة عصرًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.