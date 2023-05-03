"تقني الباحة" ينظّم المعرض التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية "حماية"

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، "أن هذا المعرض يُعَد فعالية توعوية هامة تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لديهم حول أخطار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الثقافة الصحية لدى المجتمع بشكل عام". مقدمًا شكره للكلية التقنية للبنين بالباحة على استضافة هذا المعرض، ولجميع الجهات المشاركة في تنظيمه وإنجاحه، آملًا أن تحقق هذه الفعالية الأهداف المرجوة في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على صحته وسلامته".