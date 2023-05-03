"تقني الباحة" ينظّم المعرض التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية "حماية"

افتتح عميد الكلية التقنية بالباحة، المعرض التوعوي والتثقيفي حول أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية (حماية)، بتنظيم وإشراف من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، ورعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط.
شَهِدَ المعرض مشاركة عدة جهات حكومية، ويستمر حتى غد الخميس، مشتملًا على عدة جلسات توعوية وورش عمل، تهدف إلى توعية الشباب بالابتعاد عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتهدف فعالية "حماية" إلى توعية المجتمع بالأضرار الجسمية والنفسية التي يمكن أن تنتج عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعريف الشباب بالطرق السليمة لتفادي هذه المخاطر.
ويتضمن المعرض عروضًا تفاعلية ومعلوماتية، إلى جانب عرض للأدوات والمواد التي يستخدمها مدمنو المخدرات.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، "أن هذا المعرض يُعَد فعالية توعوية هامة تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لديهم حول أخطار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الثقافة الصحية لدى المجتمع بشكل عام". مقدمًا شكره للكلية التقنية للبنين بالباحة على استضافة هذا المعرض، ولجميع الجهات المشاركة في تنظيمه وإنجاحه، آملًا أن تحقق هذه الفعالية الأهداف المرجوة في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على صحته وسلامته".