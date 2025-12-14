الصفدي تحصد المركز الثاني في مسابقة قرآنية دولية بإندونيسيا

حققت الطالبة هبة بنت ماجد الصفدي، من جمعية "خيركم" لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، إنجازًا وطنيًا مشرّفًا، بحصولها على المركز الثاني في الفرع الثالث (حفظ القرآن كاملًا) ضمن مسابقة "البصيرة الدولية للمكفوفين" المقامة في جمهورية إندونيسيا، بمشاركة نخبة من الحفظة من مختلف دول العالم.