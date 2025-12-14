الصفدي تحصد المركز الثاني في مسابقة قرآنية دولية بإندونيسيا

حققت الطالبة هبة بنت ماجد الصفدي، من جمعية "خيركم" لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، إنجازًا وطنيًا مشرّفًا، بحصولها على المركز الثاني في الفرع الثالث (حفظ القرآن كاملًا) ضمن مسابقة "البصيرة الدولية للمكفوفين" المقامة في جمهورية إندونيسيا، بمشاركة نخبة من الحفظة من مختلف دول العالم.
وتُعد الصفدي واحدة من النماذج المضيئة في الشطر النسائي بجمعية "خيركم"، إذ اعتادت تمثيل الوطن في المحافل القرآنية الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة تُعلي راية المملكة وتُبرز عناية الدولة المباركة بكتاب الله وأهله.
ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم"، المهندس عبدالعزيز حنفي، خالص شكره وتقديره لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على ما يولونه من دعم سخي ورعاية دائمة لبرامج وأنشطة الجمعية، ما أسهم في تطوير مسيرتها وتمكين طلابها وطالباتها من مواصلة التميز في ميادين تعليم القرآن ونشره.
كما أشاد المهندس حنفي بالإنجاز الذي حققته الطالبة هبة الصفدي، مهنئًا أسرتها ومنسوبات الشطر النسائي بالجمعية، مؤكدًا أن هذا الفوز ثمرة جهود مشتركة تعكس جودة البرامج التعليمية، وتبرهن على قدرة أبناء وبنات الوطن على المنافسة عالميًا في ميادين القرآن الكريم.