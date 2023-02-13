جولات رقابية مشتركة بسوق الكعيكعة للخضار والفاكهة بالعاصمة المقدسة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات

وأوضح "الزهراني" أن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام.. وتهدف الجولات المستمرة إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.