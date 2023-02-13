جولات رقابية مشتركة بسوق الكعيكعة للخضار والفاكهة بالعاصمة المقدسة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات

نفّذت الفِرَق الميدانية بوحدة الأسواق بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع "شرطة العاصمة المقدسة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، حملة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بالكعكية في العاصمة المقدسة.
وتهدف الحملة المشتركة إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك؛ وذلك لأهمية السوق كواجهة محلية ودولية من خلال توافد المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام على مدار العام.
وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضبط مخالفات؛ حيث تم التفتيش على البسطات والعمالة والتأكد من التراخيص، وتحرير مخالفات بحق المخالفين، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على العمالة السائبة، وتوطين الوظائف المتاحة في السوق المركزي بالعاصمة المقدسة.
وناشدت إدارة السوق جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها أو الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.
من جهته أكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأوضح "الزهراني" أن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام.. وتهدف الجولات المستمرة إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وبيّن أن لجنة تنظيم وتوطين سوق الخضار والفواكه المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة؛ مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة البيع للعمالة المخالفة.