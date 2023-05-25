برنامج البناء المستدام: أكثر من 1650 مبنى سكنيًّا وتجاريًّا شملتها أعمال تقييم الاستدامة

شارك برنامجُ البناء المستدام في النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين خلال 22 - 23 مايو 2023 في الرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمقاولين والمطورين، والموردين والمصانع، والجهات التمويلية، والشركات الهندسية، والشركات الاستشارية، والخدمات اللوجستية، والمهتمين؛ للاطلاع على المشاريع والفرص المستقبلية التي تُعرض في المنتدى، والالتقاء بصنّاع القرار في القطاع، لبناء شراكات جديدة، وتعميق التكامل والتنسيق بين ملاك المشاريع والمقاولين والمصنعين والموردين، وغيرهم من ذوي العلاقة.