تفتيت واستخراج حصوات من بطن مريض بـ"مجمع فيصل" الطائف

وأكدت أن منظار الكلى في وضع المريض مستلقيًا على ظهره يعتبر تحديًا؛ نظرًا لأنه عكس الوضع المعتاد، حيث يكون المريض مستلقيًا على البطن، ويحتاج لمهارة خاصة.