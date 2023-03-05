تفتيت واستخراج حصوات من بطن مريض بـ"مجمع فيصل" الطائف

قالت "صحة الطائف"، اليوم الأحد: إن مريضًا وصل لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في العِقد الثاني من العمر يشكو آلامًا شديدة بالبطن، وبالكشف تبيّن وجود حصوات في المثانة البولية والحالب والكلى.
وأضافت في تصريحٍ لـ"سبق": أنه على الفور تقرر إجراء منظار لتفتيت هذه الحصوات واستخراجها؛ حيث تم وضع المريض مستلقيًا على ظهره للسماح بعمل منظار المثانة البولية والحالب.
وتابعت: في الوقت نفسه جرى عمل منظار الكلى لاستخراج حصوات الكلى.
وأكدت أن منظار الكلى في وضع المريض مستلقيًا على ظهره يعتبر تحديًا؛ نظرًا لأنه عكس الوضع المعتاد، حيث يكون المريض مستلقيًا على البطن، ويحتاج لمهارة خاصة.
ولفتت إلى أن المنظار استغرقَ قرابة الساعتين؛ لتفتيت واستخراج كل الحصوات بالمثانة البولية والحالب والكلى بمساعدة جهاز الليزر.