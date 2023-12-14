اجتماع ثانٍ لأولياء أمور مدرسة عثمان بن عفان بشقراء.. لتعزيز السلوك الإيجابي لدى النشء

عقد اللقاء الثاني بأولياء أمور الطلاب في مدرسة عثمان بن عفان لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب من قِبل الأسرة، نفذه الموجه الطلابي خالد عبدالعزيز الجماز.
وتخلل اللقاء طرح عددٍ من المحاور، أهمها: مفهوم التعزيز الإيجابي، وتعريف القيم، ومميزاتها، ومراحل بناء تلك القيم في نفوس النشء، إضافة إلى ماهية قيم السلوك الإيجابي.
ويهدف اللقاء إلى توثيق العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور لدورهم في تعزيز قيم السلوك الإيجابي؛ إذ إن الأسرة هي المعززة للقيم والسلوكيات الإيجابية فلها دور في غرس المعايير التربوية السليمة والقيم والأخلاق إلى جانب تنمية شخصيات النشء ومهاراتهم وفق حاجات وخصائص نموهم.