اجتماع ثانٍ لأولياء أمور مدرسة عثمان بن عفان بشقراء.. لتعزيز السلوك الإيجابي لدى النشء

وتخلل اللقاء طرح عددٍ من المحاور، أهمها: مفهوم التعزيز الإيجابي، وتعريف القيم، ومميزاتها، ومراحل بناء تلك القيم في نفوس النشء، إضافة إلى ماهية قيم السلوك الإيجابي.