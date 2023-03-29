بالصور.. "الإسلامية" تشارك في مبادرة "رمضان صحي" بنجران

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن الفرع يحرص على التعاون مع الجهات الأخرى، بما من شأنه خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي بين كل أفراده، مشيرًا إلى سعي الفرع في تقديم والمشاركة في العديد من المبادرات والبرامج التوعوية خلال الشهر الفضيل.