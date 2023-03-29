بالصور.. "الإسلامية" تشارك في مبادرة "رمضان صحي" بنجران

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران في مبادرة "رمضان صحي"، والتي تنفذها الشؤون الصحية ممثلة بإدارة الصحة العامة بنجران.
وتضمنت المبادرة قياس السكر والوزن والطول وكتلة الجسم؛ للتوعية الصحية والكشف المبكر لداء السكري في عدد من مساجد وجوامع المنطقة.
وأوضح المدير العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن الفرع يحرص على التعاون مع الجهات الأخرى، بما من شأنه خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي بين كل أفراده، مشيرًا إلى سعي الفرع في تقديم والمشاركة في العديد من المبادرات والبرامج التوعوية خلال الشهر الفضيل.