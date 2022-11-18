بهذه الخطوات.. "تعليم عسير" تناقش استعدادات الفصل الدراسي الثاني

عقدت لجنة الاستعداد بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اجتماعًا برئاسة المدير العام للتعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري؛ لمناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، بتنظيم من أمانة التعليم.
وفي بداية الاجتماع ثمَّن "العمري" جهود فِرق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس، مؤكدًا دعم الطلاب والطالبات، وتهيئة البيئات المناسبة لهم.
وجرى خلال الاجتماع بحث جهود الإدارات والمكاتب، وسبل دعم المدارس في القطاعات كافة، والتشديد على وصول المقررات في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس، ومعالجة التحديات التي تواجه الميدان التعليمي، ودعم الميدان التعليمي بالكوادر البشرية، التعليمية والإدارية، وتكثيف الزيارات الميدانية؛ للوقوف على واقع الميدان، ورصد الاحتياجات، والعمل على معالجتها، ومتابعة تطبيق نظام المسارات والتسكين في المدارس المستهدفة وفق التعليمات.
وفيما يخص التدريب والابتعاث ناقشت اللجنة التأهيل الأكاديمي المتمثل في الإيفاد والابتعاث والاستثمار الأمثل لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية تبعًا لما يرد من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، واستكمال المرحلة الثانية لحصر الاحتياج للقيادات والمعلمين والمعلمات في ضوء معايير الرخصة المهنية، والعمل على تحكيم الحقائب التدريبية وفق معايير المعهد الوطني الحديثة، والمشاركة في تحكيم المحتوى الرقمي، وتقديم مبادرات نوعية، تخدم شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وتسهم في تأهيل المتميزين لقيادة المستقبل، والتوثيق الإعلامي لجهود الإدارات والأقسام في مراحل الاستعداد كافة.
إلى ذلك، تم تشكيل فِرق عمل لزيارة المدارس، والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولاً إلى بداية جادة بشراكة فاعلة من فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.