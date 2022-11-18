بهذه الخطوات.. "تعليم عسير" تناقش استعدادات الفصل الدراسي الثاني

وجرى خلال الاجتماع بحث جهود الإدارات والمكاتب، وسبل دعم المدارس في القطاعات كافة، والتشديد على وصول المقررات في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس، ومعالجة التحديات التي تواجه الميدان التعليمي، ودعم الميدان التعليمي بالكوادر البشرية، التعليمية والإدارية، وتكثيف الزيارات الميدانية؛ للوقوف على واقع الميدان، ورصد الاحتياجات، والعمل على معالجتها، ومتابعة تطبيق نظام المسارات والتسكين في المدارس المستهدفة وفق التعليمات.