"الحج والعمرة" تنظم احتفالاً لمنسوبيها بمناسبة فوزها بجائزة الارتباط الوظيفي

نظمت وزارة الحج والعمرة أمس الثلاثاء بمقرها في مكة المكرمة، احتفالية لمنسوبيها بمناسبة فوزها وتحقيقها "المركز الأول" في مؤشر الارتباط الوظيفي للوزارات، حسب تقييم وزارة الموارد البشرية للعام 2022، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور ومشاركة قيادات الوزارة، وذلك تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم المستمرة في رفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة رحلة ضيوف الرحمن.
وحققت الوزارة المركز الأول لفئة الوزارات بنسبة 83.20 % في تطوير برامج وممارسات الموارد البشرية، وموائمتها مع استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسعى من خلال الاحتفالية، إلى تعزيز قيمة الجائزة المعنوية وتعظيم أثرها لدى منسوبيها.
يُشار إلى أن برنامج الارتباط الوظيفي الذي ترعاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تعزيز وإيجاد بيئة عمل محفزة، والمساهمة في رفع أداء موظفي القطاع العام على المستوى الفردي والمؤسسي، بجانب رفع مستوى التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية بفئاتها الثلاث، من أجل الوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطًا وتعاونًا.