"الحج والعمرة" تنظم احتفالاً لمنسوبيها بمناسبة فوزها بجائزة الارتباط الوظيفي

يُشار إلى أن برنامج الارتباط الوظيفي الذي ترعاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تعزيز وإيجاد بيئة عمل محفزة، والمساهمة في رفع أداء موظفي القطاع العام على المستوى الفردي والمؤسسي، بجانب رفع مستوى التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية بفئاتها الثلاث، من أجل الوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطًا وتعاونًا.