للعمال وبالمصليات والمقابر والحدائق.. صورة رقمية لجهود "سقيا بالرياض" صيفاً

استمراراً لجهودها المتميزة، نفذت جمعية سقيا الماء بالرياض عددًا من برامج السقيا المتنوعة خلال هذا الصيف، بتوزيع ٥٤٤٠ عبوة ماء لسقيا المصليات، والتي سدت حاجة المصليات من المياه الباردة، وتم توزيع ٢٦٤٠ عبوة في الحدائق العامة في إطار الاهتمام العام بسقيا الأماكن العامة.
ومن البرامج المميزة التي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية برنامج سقيا المقابر الذي يروي عطش زوارها؛ حيث تم توزيع ٨٠٠٠ عبوة، وكذلك تم توزيع ٦٦٨٠ عبوة؛ حيث تم توفير المياه الباردة للزوار في المحطات، وكذلك تم توفير ٣٤٤٠ عبوة مياه لبرنامج سقيا العمال.
وأكدت جمعية سقيا الماء بالرياض أن هذه الإنجازات التي تمت، لم تكن لتتم دون دعم المتبرعين والشركاء الذين يعتبرون جزءاً أساسياً من نجاح الجمعية، حيث عبرت الجمعية عن امتنانها العميق لهذا الدعم المستمر.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب، أن هذه الإنجازات مستمرة بإذن الله، وأن الجمعية تستعد لتنفيذ المزيد من البرامج المبتكرة خلال الفترة القادمة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين.
وحرصاً من الجمعية لتسهيل المشاركة في برنامج السقيا، سهلت المشاركة معها عبر متجر الجمعية على الرابط: "https://store.sogyaalma.org.sa/#".