للعمال وبالمصليات والمقابر والحدائق.. صورة رقمية لجهود "سقيا بالرياض" صيفاً

استمراراً لجهودها المتميزة، نفذت جمعية سقيا الماء بالرياض عددًا من برامج السقيا المتنوعة خلال هذا الصيف، بتوزيع ٥٤٤٠ عبوة ماء لسقيا المصليات، والتي سدت حاجة المصليات من المياه الباردة، وتم توزيع ٢٦٤٠ عبوة في الحدائق العامة في إطار الاهتمام العام بسقيا الأماكن العامة.



