مدير "الشؤون الإسلامية" بنجران يزور مديرية الدفاع المدني بالمنطقة

وألقى "العصيمي" كلمة حول أهمية التوحيد وفضله، والحذر من البدع والمنكرات وبيان أضرار المخدرات، مشيدًا بما يقوم به رجال الدفاع المدني من أعمال في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.