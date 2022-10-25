مدير "الشؤون الإسلامية" بنجران يزور مديرية الدفاع المدني بالمنطقة

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الثلاثاء؛ مديرية الدفاع المدني.
كان في استقبال "العصيمي"، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ركن سعد بن سعيد الشهراني؛ حيث تمت مناقشة خطة فرع الوزارة الدعوية في مديرية الدفاع المدني والمراكز التابعة لها بالمنطقة لهذا العام.
وألقى "العصيمي" كلمة حول أهمية التوحيد وفضله، والحذر من البدع والمنكرات وبيان أضرار المخدرات، مشيدًا بما يقوم به رجال الدفاع المدني من أعمال في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
وصرح بأن ذلك يأتي ضمن دور الفرع في نشر الدعوة إلى الله تعالى، وبيان العقيدة الصحيحة، ومحاربة الأفكار الضالة لجميع فئات المجتمع.
كما شكر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، اللواء "الشهراني"؛ لحرصه على توعية منسوبي الدفاع المدني وتوجيه المختصين لتهيئة المكان لإقامة مثل هذه المناشط.