بالصور.. "صحة القنفذة" تطلق حملتها التطوّعية لخدمة زوار سوق بني عيسى

أقامت صحة القنفذة، اليوم، حملتها التطوعية لخدمة زوار سوق بني عيسى، الذي يعد أكبر أسواق القنفذة الشعبية، والمتمثلة في الفحص عن الأمراض المزمنة الضغط، والسكري، والتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية من خلال العيادة المتنقلة، بالتعاون مع بلدية سبت الجارة والمؤسسات الخيرية بالمركز.
وشهدت العيادة إقبالًا متزايدًا من مرتادي وزوار السوق الذي قدم أغلبهم من المناطق والمحافظات المجاورة للاستمتاع بأجواء المنطقة الربيعية والدافئة، وكذلك بمعروضات السوق الحرفية والتراثية؛ حيث قال البعض: إن سوق بني عيسى الأشهر على مستوى المنطقة، ويعتبر مهرجانًا أسبوعيًّا يأتي له الزوار للاستمتاع واقتناء بعض ما يعرض من سلع حديثة وقديمة.
وأصبحت كثافة زوار سوق بني عيسى سبت الجارة من أكبر المحفزات للكثير من الجهات الرسمية والمؤسسات الخيرية لتنفيذ برامجها التوعوية والتطوعية؛ من أبرزها صحة القنفذة التي تحرص دائمًا على تقديمها خدماتها الصحية التطوعية من خلال الوصول لكافة أطياف المجتمع في مثل هذه الأسواق والأماكن العامة.
في سياق متصل صادف وقت تنفيذ البرنامج حضور حالة لطفلة كانت تعاني من إعياء تام، ولم يجد والدها الذي قدم من خارج المنطقة لزيارة السوق سوى اللجوء للعيادة المتنقلة، وسرعان ما وجه الكادر الطبي الفعالية لإسعاف الحالة رغم كل إمكاناتهم، لكنّ منسوبي المركز الصحي بسبت الجارة سارعوا بتأمين الأدوية اللازمة؛ ما كان له الأثر في إنقاذ الحالة، ثم بعد ذلك تم استكمال الفعالية.