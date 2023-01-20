بالصور.. "صحة القنفذة" تطلق حملتها التطوّعية لخدمة زوار سوق بني عيسى

في سياق متصل صادف وقت تنفيذ البرنامج حضور حالة لطفلة كانت تعاني من إعياء تام، ولم يجد والدها الذي قدم من خارج المنطقة لزيارة السوق سوى اللجوء للعيادة المتنقلة، وسرعان ما وجه الكادر الطبي الفعالية لإسعاف الحالة رغم كل إمكاناتهم، لكنّ منسوبي المركز الصحي بسبت الجارة سارعوا بتأمين الأدوية اللازمة؛ ما كان له الأثر في إنقاذ الحالة، ثم بعد ذلك تم استكمال الفعالية.