"تعليم شقراء" تقرُّ الهيكلة الجديدة وفق خط التحوُّل في الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

وشملت التكليفات: تكليف عبدالله المقرن رئيساً لوحدة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، والدكتور عبدالله المترك رئيساً لوحدة المخاطر والالتزام، والدكتورة سهام الشعلان رئيساً لقسم أداء التعليم، وتهاني المنصور رئيسا لقسم الطفولة المبكّرة، والدكتور عبيد العتيبي رئيساً لقسم تنمية القدرات، وفيصل النجيدي رئيساً لوحدة مكتب المساعد للشؤون التعليمية، ووليد الفهد مديراً لإدارة الخدمات، وعبدالله الشنيبر رئيساً لقسم جودة الخدمات، وعبدالرحمن اليوسف رئيساً لوحدة الأمن والمرافق، وماجد المطيري رئيسا لقسم الخدمات المشتركة، ووسام الشقاري رئيساً لوحدة المالية والمشتريات، وعبدالله العتيبي رئيساً لوحدة الميزانية، وعبدالله البواردي رئيساً لوحدة المستودعات وعبدالرحمن الشويعر رئيساً لوحدة الوثائق والاتصالات الإدارية، وعبدالرحمن المسعد رئيساً لوحدة مراقبة المخزون، ومطر البقمي رئيساً لوحدة النقل والخدمات، ومقعد العتيبي رئيساً لقسم الموارد البشرية، وإبراهيم الحميد رئيساً لوحدة خدمات الموارد البشرية، وعمر الجلال رئيساً لوحدة شؤون المعلمين، وخلود البقمي رئيساً لوحدة متابعة دوام الموظفين.