"محافظ رجال ألمع" يقف على سير العمل بالمستشفى الجديد

في إطار الجولات الميدانية بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ تَفَقد محافظ رجال ألمع، الحسن عبدالخالق الحفظي اليوم، مستشفى رجال ألمع الجديد؛ للوقوف على سير العمل به.
وكان في استقباله مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى رجال ألمع الأخصائي عايض محمد عسيري ونائبه محمد علي جربوع.
ووقف "الحفظي" خلال الجولة على الخدمات المقدمة بالمستشفى؛ مشددًا على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لخدمة أهالي المحافظة، كما اطلع على المشاريع التحسينية بالمستشفى وكذلك آلية العمل.
وأكد أن مثل هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة، مشددًا على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها بما يضمن جودتها ورقي مستواها.