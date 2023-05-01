"محافظ رجال ألمع" يقف على سير العمل بالمستشفى الجديد

في إطار الجولات الميدانية بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ تَفَقد محافظ رجال ألمع، الحسن عبدالخالق الحفظي اليوم، مستشفى رجال ألمع الجديد؛ للوقوف على سير العمل به.