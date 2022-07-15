300 كفيف يستفيدون من توزيع لحوم أضاحي العيد بالرياض

وزعت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف" لحوم الأضاحي للمستفيدين المحتاجين، وذلك بالشراكة مع جمعية حفظ النعمة بالرياض ضمن برنامج مشترك،
حيث استفاد من البرنامج 300 كفيف تم توزيع لحوم الأضاحي عليهم في أيام العيد.
ومن جانبه أوضح عبد الرحمن الباهلي، مدير عام جمعية كفيف، أنه كل عام يتم توزيع لحوم الأضاحي على عدد من مستفيدي الجمعية المحتاجين.
وقدم "الباهلي" شكره وتقديره لكل من دعم هذا البرنامج من رجال أعمال وجهات داعمة، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجزيهم عن المكفوفين خير الجزاء.