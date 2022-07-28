"المشيطي" يستقبل مندوبي الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بوادي الفرع

التقى محافظ وادي الفرع طائع بن سعد المشيطي خلال الأسبوع الحالي مندوبي الأحوال المدنية المتنقلة ضمن خدمة "موجودين" التي يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة.
وفي التفاصيل، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وتقدم الأحوال المتنقلة إصدار هوية وطنية لأول مرة وتجديد الهوية الوطنية، وإصدار بدل فاقد / بدل تالف، وتعديل المؤهل والتي انتهت أعمالها اليوم الخميس.