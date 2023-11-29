"بيئة مكة" تختتم دورة تدريبية في "بيئة العمل الحقوقية "بحضور 40 متدرباً

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان، دورة تدريبية متخصصة في ( بيئة العمل الحقوقية ) للمدربة بثينة أحمد عوض مديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة البيئة .
وعقدت الدورة على مدار يومين واستهدفت تدريب أكثرمن 40 موظفاً على تعزيز المعرفة والخبرة لدى المتدربين في المواثيق الدولية والحقوقية.
و استعرضت المدربة "بثينة عوض " جملة من الاتفاقيات الحقوقية التي وقعت عليها المملكة مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل ومناهضة التعذيب مروراً بالميثاق العربي لحقوق الإنسان إضافة إلى قراءة تحليلية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك وسط تفاعل كبير من قبل المتدربين عبر مجموعات عمل تم خلالها تجربة إسقاط معايير حقوق الإنسان على بيئة العمل كما استعرضت بثينة عوض علاقة الوزارة بحقوق الإنسان .
فيما أكدت "بثينة عوض " في ختام الدورة على أهمية مثل هذه الدورات واللقاءات لما لها من تأثير على صقل شخصيات المتدربين وتنمية مهاراتهم في التعامل مع مختلف القضايا الحقوقية المتعلقة بالعمل وقالت إن بيئة العمل الجيدة هي اللبنة الأساسية في تشكيل فريق عمل متلاحم يواجه التحديات ويقود نحو أفضل النتائج .