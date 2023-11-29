"بيئة مكة" تختتم دورة تدريبية في "بيئة العمل الحقوقية "بحضور 40 متدرباً

فيما أكدت "بثينة عوض " في ختام الدورة على أهمية مثل هذه الدورات واللقاءات لما لها من تأثير على صقل شخصيات المتدربين وتنمية مهاراتهم في التعامل مع مختلف القضايا الحقوقية المتعلقة بالعمل وقالت إن بيئة العمل الجيدة هي اللبنة الأساسية في تشكيل فريق عمل متلاحم يواجه التحديات ويقود نحو أفضل النتائج .