شاهد.. جمعية "لأجلهم" تُقيم اللقاء السنوي الأول للمسؤولية المجتمعية بالرياض

أقامت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة اللقاء السنوي الأول، يوم أمس، تحت شعار "أبشر بالخير" تزامناً مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بحضور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، والرئيس التنفيذي الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود، وعدد من مسؤولي الإدارات في القطاعات الحكومية والأهلية والمُهتمين في تنمية القطاع غير ربحي.