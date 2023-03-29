شاهد.. جمعية "لأجلهم" تُقيم اللقاء السنوي الأول للمسؤولية المجتمعية بالرياض

أقامت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة اللقاء السنوي الأول، يوم أمس، تحت شعار "أبشر بالخير" تزامناً مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بحضور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، والرئيس التنفيذي الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود، وعدد من مسؤولي الإدارات في القطاعات الحكومية والأهلية والمُهتمين في تنمية القطاع غير ربحي.
اللقاء السنوي الأول اشتمل على التعريف ببرامج الجمعية ومبادراتها التي ترتكز على رفع جودة حياة ذوي الإعاقة في كافة مجالات حياتهم، إلى جانب إبراز دورها الفعال المتنامي في ابتكار مبادرات متنوعة، كما تضمّن اللقاء مزاداً خيرياً ظهرت فيه لوحات من أعمال ذوي الإعاقة.
وقالت رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود في كلمتها: "هذا اللقاء خطوة مهمة للتأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية من خلال ترسيخ أهميتها في قطاعات التنمية كافة".
وأضافت: "بتعاونكم نُساهم في دورنا بتدريب وتمكين ذوي الإعاقة وخلق بيئة صحية لهم، والاهتمام في مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية". مؤكدة بأن دور الجميع الريادي في العطاء دافع كبير لتحقيق المزيد من التقدم في المبادرات والبرامج التي تهتم في تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة".
وبين الشيخ الدكتور عبدالله المطلق في مداخلته باللقاء، "أن جمعية لأجلهم تتيح لذوي الإعاقة كافة البرامج في جميع المجالات، ويجب أن يعلم المجتمع أن الإعاقة لا تكون مانعاً من المشاركة في الدراسة والعمل والتقدم في أمور حياتهم، وأنها تستوحي مبادراتها وجهودها من النصوص الشرعية التي تدعو إلى العمل والإنتاج".