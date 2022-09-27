2000 طالب وطالبة يرسمون "حكاية مجد" المملكة باحتفالات جازان باليوم الوطني

وشهد الحفل الذي افتُتِح بالسلام الملكي والقرآن الكريم كلمة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ألقاها بالنيابة الطالب فراس عقدي والتي تحدث خلالها عن الملاحم البطولية التي رسمها الملك المؤسس طيب الله ثراه، والمراحل التاريخية التي مرت بها المملكة العربية السعودية، وما واجهته من تحديات وصعاب تغلبت عليها بفضل من الله ثم بحنكة وحكمة قيادتها الرشيدة، منوهًا بالنهضة الكبرى والإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومن ذلك رؤية 2030 التي حولت الأحلام إلى واقع نعيشه ونلمسه، وهو ما جعل أبناء المملكة في صدارة المنافسة عالميًا.