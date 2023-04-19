بلدية "وادي الدواسر" تكمل استعداداتها لاستقبال الزائرين والمرتادين خلال العيد

أعلن مساعد رئيس البلدية محمد بن هزاع بن عون استكمال بلدية محافظة وادي الدواسر استعداداتها لعيد الفطر المبارك 1444هـ، حيث بدأت منذ وقت مبكر بتحسين وتجميل مداخل المحافظة وتركيب عقود الزينة والإضاءات الجمالية واللوحات وعبارات التهنئة، وتنفيذ أعمال الصيانة للإنارة والمسطحات الخضراء والطرق والأرصفة والنوافير والمجسمات الجمالية وألعاب الأطفال.
وأكَّد "ابن عون" أن البلدية هيأت الحدائق العامة وذلك لاستقبال الزائرين والمرتادين خلال أيام العيد، موضحًا أنه تم تكثيف أعداد المراقبين الميدانيين للرقابة على الأسواق الاستهلاكية والمطابخ والمطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية ومحال الحلويات ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة.
وقال "ابن عون" إنه جرى تكثيف فرق النظافة والإصحاح البيئي في الحدائق العامة وموقع الاحتفال والأماكن العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات خلال أيام العيد على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 أو عبر حساب البلدية على تويتر.