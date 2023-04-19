بلدية "وادي الدواسر" تكمل استعداداتها لاستقبال الزائرين والمرتادين خلال العيد

وقال "ابن عون" إنه جرى تكثيف فرق النظافة والإصحاح البيئي في الحدائق العامة وموقع الاحتفال والأماكن العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات خلال أيام العيد على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 أو عبر حساب البلدية على تويتر.