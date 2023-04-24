"أمانة المدينة" تعايد أهالي المنطقة باحتفالات منوّعة وعروض ترفيهية

قامت أمانةُ منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأحد، حفلَها بعيد الفطر المبارك في حديقة الملك فهد؛ لمشاركة أهالي المدينة وزائريها والمقيمين فيها، فرحتَهم.
وضمّت الفعالياتُ التي أقيمت بهذه المناسبة، جملةً من الأنشطة والبرامج التي تتنوّع ما بين العروض الترفيهية والفنون الشعبية، والعروض الحية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال، وأكشاك الحرفيين، ومنطقة الطعام، وغيرها من الفعاليات التي أتاحت لزوار الحديقة قضاءَ وقت ممتع بين جنبات الحديقة، التي تربو مساحتها على مليونَيْ م2، وتتسع لـ80 ألف زائر.
وعملت أمانة منطقة المدينة المنورة على إعداد برنامج متكامل بهذه المناسبة: "روعي فيه تضمينُ العديد من الفقرات والبرامج المتنوّعة، التي استهدفت جميعَ شرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية، وفق مفهوم المشاركة المجتمعية الذي يعتمد على منهجية التفاعل المباشر والمستمرّ مع المجتمع، وإبراز الثقافة المدينية، وتفعيل الشراكات مع كافة القطاعات ذات العلاقة؛ تحقيقًا لمبدأ التكامل الجوهري في مثل هذه المناسبات الاجتماعية.
واشتملت الفعاليات على: أجنحةٍ للمنتجات الزراعية، والمصنوعات اليدوية، ومسارح للأطفال، وعرض للسيارات الكلاسيكية، والفنون التشكيلية، إضافة إلى العروض التفاعلية من الفرق المتجوّلة والفرق العملاقة، التي جابت أرض الحديقة مقدمةً العديد من الفقرات الترفيهية للصغار والكبار؛ لإضفاء المزيد من المرح على أجواء العيد.
وحرصت "الأمانة" على أن تكون الفعاليات هذا العام جاذبةً ومتنوعة وشاملة لمختلف الأحياء والفئات والأذواق؛ لتسهم في إثراء العيد والاحتفاء بأيامه المباركة؛ اقتداءً بالهدي النبوي الكريم لنشر الفرح والسرور في أيام العيد.