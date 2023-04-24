"أمانة المدينة" تعايد أهالي المنطقة باحتفالات منوّعة وعروض ترفيهية

وضمّت الفعالياتُ التي أقيمت بهذه المناسبة، جملةً من الأنشطة والبرامج التي تتنوّع ما بين العروض الترفيهية والفنون الشعبية، والعروض الحية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال، وأكشاك الحرفيين، ومنطقة الطعام، وغيرها من الفعاليات التي أتاحت لزوار الحديقة قضاءَ وقت ممتع بين جنبات الحديقة، التي تربو مساحتها على مليونَيْ م2، وتتسع لـ80 ألف زائر.