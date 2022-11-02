"إسلامية نجران" تنظم لقاءً توجيهيًا للأئمة والخطباء والدعاة

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، لقاء الدعاة والأئمة والخطباء، بعد صلاة المغرب، بقاعة المعهد العلمي بالمنطقة.
تحدث في اللقاء مفوض الإفتاء في مكة المكرمة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول، ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان.
وتناول اللقاء عددًا من التوجيهات التي تخدم الداعية والإمام والخطيب في أداء الواجبات المنوطة بهم.
وقال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي: إن اللقاء يأتي ضمن توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتستهدف الأئمة والخطباء والدعاة؛ للإسهام في إثراء معلوماتهم بما يحقق الرسالة والأهداف المنشودة منهم.