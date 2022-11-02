"إسلامية نجران" تنظم لقاءً توجيهيًا للأئمة والخطباء والدعاة

وقال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي: إن اللقاء يأتي ضمن توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتستهدف الأئمة والخطباء والدعاة؛ للإسهام في إثراء معلوماتهم بما يحقق الرسالة والأهداف المنشودة منهم.