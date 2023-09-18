"تقنية الزلفي للبنات" تختتم مشاركتها المجتمعية بمهرجان التمور والمنتجات الزراعية

اختتمت كلية التقنية للبنات بالزلفي مشاركتها في مهرجان التمور والمنتجات الزراعية الذي نظّمه مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة خلال الفترة 11- 16 سبتمبر 2023م.
وتهدف مشاركة الكلية في المهرجان، إلى تعزيز الشراكة المجتمعية عبر استعراض أحدث المبادرات التقنية، وجهودها في المحافظة على التنمية المستدامة، كذلك إبراز دور الكلية ومنسوباتها وتأهيل المتدربات للاندماج في سوق العمل.
وشاركت الكلية بركن تعريفي بتخصصات الكلية، مع تقديم هدايا تذكارية من أعمال المتدربات للزوار بالمهرجان الذي شهد إقبالًا كبيرًا.
وتأتي مشاركة الكلية انطلاقًا من توجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لتعزيز أواصر التعاون والشراكة المجتمعية بين الكليات والقطاعات ومؤسسات المجتمع المختلفة.