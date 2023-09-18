"تقنية الزلفي للبنات" تختتم مشاركتها المجتمعية بمهرجان التمور والمنتجات الزراعية

وتهدف مشاركة الكلية في المهرجان، إلى تعزيز الشراكة المجتمعية عبر استعراض أحدث المبادرات التقنية، وجهودها في المحافظة على التنمية المستدامة، كذلك إبراز دور الكلية ومنسوباتها وتأهيل المتدربات للاندماج في سوق العمل.