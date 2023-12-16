يصادف ديسمبر من كل عام.. جمعية تكامل الصحية تقيم جناحًا تعريفيًا عن "الإيدز"

أقامت جمعية تكامل الصحية بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول جناحًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز والذي يصادف شهر ديسمبر من كل عام حيث قدمت الجمعية للزوار عددًا من البرامج اشتملت على ركن خاص بفحص العلامات الحيوية وكذلك العيادة الميدانية التوعوية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور علي الشمراني إن اليوم العالمي للإيدز- الذي يصادف شهر ديسمبر من كل عام- يأتي لنشر التوعية والتثقيف من هذا المرض من خلال إقامة الفعاليّات والبرامج لإطلاع الجمهور على مسببات هذا المرض وطرق الوقاية منه وأعراض الإصابة به وتوضيح خيارات العلاج منه.
وشهد الجناح حضورًا كبيرًا ولافتًا للتعرف على طريقة انتشار خلايا المرض في الجسم وأهمية اكتشاف المرض مبكرًا لما له من إسهام في إنقاذ المريض من الموت.
وتأتي مشاركة جمعية تكامل الصحية في اليوم العالمي للإيدز إيمانًا منها بأهمية تثقيف المجتمع من مرض الإيدز ورفع الوعي بهذا المرض ودعم الجهود للكشف المبكر عنه ومساعدة المصابين، كما أن الجمعية تحرص دائمًا على الوقوف والمساهمة في دعم الصحة العامة في المجتمع وترك بصمة إيجابية تضمن حياة صحية ومستدامة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن.