يصادف ديسمبر من كل عام.. جمعية تكامل الصحية تقيم جناحًا تعريفيًا عن "الإيدز"

وتأتي مشاركة جمعية تكامل الصحية في اليوم العالمي للإيدز إيمانًا منها بأهمية تثقيف المجتمع من مرض الإيدز ورفع الوعي بهذا المرض ودعم الجهود للكشف المبكر عنه ومساعدة المصابين، كما أن الجمعية تحرص دائمًا على الوقوف والمساهمة في دعم الصحة العامة في المجتمع وترك بصمة إيجابية تضمن حياة صحية ومستدامة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن.