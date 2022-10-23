"أمير الشرقية" يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي ينظمها تجمع الشرقية الصحي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعدد من قيادات التجمع.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما توليه قيادة هذه البلاد من اهتمام بصحة الإنسان وسلامة المجتمع من الأمراض، كما ثمن جهود وزارة الصحة في رفع الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم، مؤكداً على ضرورة التأكيد على حصول أفراد المجتمع على التطعيم ضد الأمراض الموسمية سريعة الانتشار وحصول الفئات الأكثر عرضة للإصابة على اللقاح لسلامتهم.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن الحملة تسعى للوصول إلى الفئات التي يخشى عليها من خطر الإنفلونزا، مثل كبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن اللقاح يتوفر للجميع عبر شبكات ومراكز الرعاية الأولية، وتهدف الحملة لبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحي.
وعبر الغامدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على تفضله بتدشين الحملة ودعمه ومتابعته.