"أمير الشرقية" يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما توليه قيادة هذه البلاد من اهتمام بصحة الإنسان وسلامة المجتمع من الأمراض، كما ثمن جهود وزارة الصحة في رفع الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم، مؤكداً على ضرورة التأكيد على حصول أفراد المجتمع على التطعيم ضد الأمراض الموسمية سريعة الانتشار وحصول الفئات الأكثر عرضة للإصابة على اللقاح لسلامتهم.