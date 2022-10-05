جازان.. حزمة من الفعاليات الاحتفالية بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان باقة من البرامج والفعاليات الاحتفالية بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، والذي يصادف الـ5 من أكتوبر في كل عام تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين"، والتي تنفذ على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها على مدار 3 أيام، وذلك إيمانًا من "تعليم جازان" بجهودهم المخلصة ورسالتهم السامية ودورهم في بناء المجتمعات والرقي بها.
وأكد مدير عام "تعليم جازان" المكلف ملهي بن حسن عقدي أن الاحتفال بالمعلمين والمعلمات يأتي نظير ما بذلوه وما قدموه من جهود كبرى في العملية التعليمية، أسهمت في تخريج أجيال أسهموا في عملية التنمية في وطننا المعطاء؛ لما يمتلكونه من معارف وخبرات ومهارات متنوعة أكسبها إياهم المعلم داخل حجرة الصف طيلة 12 عامًا.
ونوّه "عقدي" بحرص واهتمام حكومة المملكة بالمعلمين والمعلمات؛ إيمانًا بأهميتهم ومكانتهم ودورهم الرائد في قيادة عملية التحول في التعليم، ولذلك حرصت على رعايتهم وتطويرهم عبر العديد من البرامج التطويرية والتدريبية حتى يكونوا قادرين على قيادة عملية التحول في التعليم والانطلاق بالعملية التعليمية في المملكة لتكون رائدة ومساهمة في اقتصاد المعرفة عالميًا.
وينظم تعليم جازان غدًا الخميس على مسرح الإدارة العامة احتفالًا بهذه المناسبة، يضم أوبريت غنائي، وعددًا من الفقرات الخطابية والقصائد الشعرية، كما تنفذ إدارة الإعلام والاتصال حملة إعلامية للإشادة بالمعلمين والمعلمات عبر مختلف حسابات التواصل الرسمية والصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى لقاءات مع عدد من المعلمين والمعلمات، وتصاميم تهنئة مخصصة لهم.
كما تستهدف الإدارة تقديم هدايا للمعلمين والمعلمات، وحزمة من العروض والخصومات بالشراكة مع عدد من الجهات شملت 10 جهات طبية، و7 خدمات فندقية و5 مطاعم ومقاهٍ، و3 مراكز تدريبية، و3 وكالات إعلان، و4 أنشطة رياضية و13 محلًا تجاريًا، كما حرص "تعليم جازان" على الرفع من كفاءة المعلمين والمعلمات عبر عدد من الدورات التدريبية والتطويرية واللقاءات المهنية حيث بلغ عدد برامج التطوير المهني المقدمة للمعلمين للعام الدراسي 1443هـ 1٬939 برنامجا تدريبيا استفاد منها 19٬936 معلماً ومعلمةً بمجموع ساعات تطويرية بلغ 632.807 ساعة.
فيما تحتفي مكاتب التعليم والمدارس التابعة باليوم العالمي للمعلم عبر عدد من الفعاليات المتضمنة الإشادة بالمعلمين والمعلمات في الإذاعة المدرسية، والإشادة بأدوارهم في تنشئة الأجيال وإبراز جهودهم، بالإضافة إلى إطلاق الأنشطة الطلابية للحديث عن المعلمين والمعلمات وفضلهم الكبير.