جازان.. حزمة من الفعاليات الاحتفالية بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

كما تستهدف الإدارة تقديم هدايا للمعلمين والمعلمات، وحزمة من العروض والخصومات بالشراكة مع عدد من الجهات شملت 10 جهات طبية، و7 خدمات فندقية و5 مطاعم ومقاهٍ، و3 مراكز تدريبية، و3 وكالات إعلان، و4 أنشطة رياضية و13 محلًا تجاريًا، كما حرص "تعليم جازان" على الرفع من كفاءة المعلمين والمعلمات عبر عدد من الدورات التدريبية والتطويرية واللقاءات المهنية حيث بلغ عدد برامج التطوير المهني المقدمة للمعلمين للعام الدراسي 1443هـ 1٬939 برنامجا تدريبيا استفاد منها 19٬936 معلماً ومعلمةً بمجموع ساعات تطويرية بلغ 632.807 ساعة.