"الحربي" يتفقد مدارس ومعاهد التربية الفكرية بجدة وينوه بحجم الجهود للارتقاء بالمخرجات

تفقد وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب، الدكتور سعد الحربي، معهدي التربية الفكرية للبنين والبنات بجدة، ترافقه مدير عام تعليم جدة منال اللهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني، ومدير إدارة تنمية القدرات بتعليم جدة الدكتور محمد الظاهري.
واطلع الحربي خلال زيارته لمعهدي التربية الفكرية على آلية العمل والمبادرات المقدمة، كما قام بجولة في مرافق المعهدين والتقى خلالها بالكوادر التعليمية والإدارية.
كما قام وكيل وزارة التعليم لتنمية القدرات بزيارة كل من ابتدائية الموهوبات وعبادة بن قيس وثانوية عمورية، التقى خلالها بإدارة المدارس والمعلمين والطلاب وقام بجولة على قاعات الدراسة، حضر من خلالها أحد الدروس المقدمة، إلى جانب اطلاعه خلال زيارته لابتدائية الموهوبات على أجنحة المواهب التي شملت جناح الابتكار والتعلم والإبداع وجناح التقنية.
وفي ختام الزيارة نوه الحربي جهود المعلمين والمعلمات، مقدمًا الشكر لإدارة تعليم جدة على الجهود المبذولة للارتقاء بالمخرجات التعليمية، راجيًا للجميع التوفيق. وعلى صعيد متصل، عقد وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب اليوم اجتماعاً بإدارات وأقسام الشؤون التعليمية بحضور المدير العام للتعليم بجدة ومساعدي المدير العام.
من جانبه، أوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني أن الاجتماع شهد استعراض منجزات وأعمال ومبادرات إدارات وأقسام الشؤون التعليمية بتعليم جدة بعد تطبيق الهيكلة الجديدة لإدارات التعليم في مجالات تنمية قدرات الطلاب، وكذلك الطفولة المبكرة، إلى جانب ما تم إنجازه في مراحل تحقيق مستهدفات الاختبارات الوطنية.