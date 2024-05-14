"الحربي" يتفقد مدارس ومعاهد التربية الفكرية بجدة وينوه بحجم الجهود للارتقاء بالمخرجات

كما قام وكيل وزارة التعليم لتنمية القدرات بزيارة كل من ابتدائية الموهوبات وعبادة بن قيس وثانوية عمورية، التقى خلالها بإدارة المدارس والمعلمين والطلاب وقام بجولة على قاعات الدراسة، حضر من خلالها أحد الدروس المقدمة، إلى جانب اطلاعه خلال زيارته لابتدائية الموهوبات على أجنحة المواهب التي شملت جناح الابتكار والتعلم والإبداع وجناح التقنية.