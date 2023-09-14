"تعليم جدة" يهيّئ 281 معلمًا ومعلمة من المعيّنين حديثًا بالنظام التعاقدي للعام الدراسي 1445هـ

من جانبه أوضح مديرُ إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي، أن البرنامج يهدف إلى تثقيف المعلمين والمعلمات الجدد بالأنظمة في مجال التعليم؛ لتعزيز ثقافتهم من خلال مشاركة عدد من الإدارات لتعزيز مفاهيمهم حول الإجراءات وأخلاقيات المهنة في المجال التعليمي، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين والمعلمات المستهدفين من البرنامج بلغ 281 معلمًا ومعلمة.