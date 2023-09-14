"تعليم جدة" يهيّئ 281 معلمًا ومعلمة من المعيّنين حديثًا بالنظام التعاقدي للعام الدراسي 1445هـ

نظّمت إدارةُ الموارد البشرية بتعليم جدة، اليوم، لقاءَ برنامج "حيّاك"، الذي يستهدف المعلمين والمعلمات المعيّنين حديثًا على النظام التعاقدي للعام الدراسي 1445هـ، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، والمساعدين والمعلمين والمعلمات الجدد، وذلك بمسرح الإدارة العامة.
وفي التفاصيل: رحّبت "اللهيبي" في كلمتها بالمعلمين والمعلمات الجدد، مؤكدة أن مهنة التعليم هي مهنة صنّاع أجيال مستقبل الوطن؛ حيث يُعدّ المعلم والمعلمة صاحبَيْ مهنة سامية؛ كونهما يربيان الأجيال ويصنعان العقول؛ ولذلك يجب أن يكون المعلم والمعلمة خير قدوة لطلبتهم، وأن يعززا مهاراتهم لتحسين نواتج التعلم للإسهام في بناء الوطن الغالي، راجية للمعلمين والمعلمات الجدد التوفيق والسداد، مقدمة الشكر لإدارة الموارد البشرية والإدارات المشاركة في تقديم البرنامج.
وشهد البرنامجُ تقديمَ عرض مرئي لوحدة التواصل الداخلي بإدارة الموارد البشرية، تلاه تقديم أربع أوراق عمل؛ تضمّنت الأولى التعريفَ ببرامج ودورات التطوير المهني لإدارتَي التدريب والابتعاث بنين وبنات، وفي الورقة الثانية التي قدمتها إدارة المراجعة الداخلية تم استعراض أخلاقيات مهنة التعليم، فيما قدم الإشراف التربوي ورقةً بعنوان "استراتيجيات التعليم"، قبل أن تختتم أوراق عمل البرنامج بورقة عن اللوائح والأنظمة قدمتها إدارتا شؤون المعلمين والموارد البشرية.
من جانبه أوضح مديرُ إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي، أن البرنامج يهدف إلى تثقيف المعلمين والمعلمات الجدد بالأنظمة في مجال التعليم؛ لتعزيز ثقافتهم من خلال مشاركة عدد من الإدارات لتعزيز مفاهيمهم حول الإجراءات وأخلاقيات المهنة في المجال التعليمي، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين والمعلمات المستهدفين من البرنامج بلغ 281 معلمًا ومعلمة.