أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، والوكلاء المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة.