أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، والوكلاء المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة.
وقدم الوفد الزائر التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأمير تبوك الذي هنأهم أيضًا بهذه المناسبة السعيدة.
وثمن الأمير فهد بن سلطان الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة وحرصهم على إنجاز المعاملات.
وحثّ على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد، وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
ودعا أمير تبوك الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.