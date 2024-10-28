"التواصل الحضاري" يناقش أهمية حفظ التراث السمعي والبصري كجزء من الهوية الوطنية

يُذكر أن اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري أقر الاحتفاء به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 2005م في 27 أكتوبر من كل عام، كآلية لزيادة الوعي العام بضرورة الحفاظ على المواد السمعية والبصرية المهمة، وضمان أن تظل متاحة للجمهور؛ وذلك حفاظًا على الهوية الثقافية للشعوب في شتى المجالات.