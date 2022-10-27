نجران.. "الإسلامية" تشارك برنامج تحفيظ" المتون" في تقديم دورات توعوية

ينفذ البرنامج العلمي لتحفيظ "المتون"، بالتعاون مع مركز الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، بدءاً من- اليوم الخميس- ولمدة أربعة أيام الدورة العلمية "الحادية والثلاثين" في جامع العزام.
ويلقي الشيخ أحمد بن عقيل العنزي -اليوم الخميس وغداً الجمعة- شرح كتاب العقيدة الواسطية، وذلك بعد صلاة العصر والمغرب، فيما يشرح الشيخ إبراهيم عوض العنزي في ذات اليومين، بعد صلاة العشاء، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عثيمين.
ويقدم الشيخ بدر البدر في - يوم السبت- بعد صلاتي العصر والمغرب، شرحاً للمنظومة "البيقونية"، وكذلك دورة في علم تخريج الأحاديث، يوم الأحد بعد صلاة العصر.
وتؤكد الوزارة أنها تعمل على التوسع في تعليم وخدمة المجتمع وحثهم على طلب العلم، إلى جانب توعيتهم بأمور دينهم ودنياهم، ونشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم، بالإضافة إلى ترسيخ الأمن الفكري.