نجران.. "الإسلامية" تشارك برنامج تحفيظ" المتون" في تقديم دورات توعوية

ويلقي الشيخ أحمد بن عقيل العنزي -اليوم الخميس وغداً الجمعة- شرح كتاب العقيدة الواسطية، وذلك بعد صلاة العصر والمغرب، فيما يشرح الشيخ إبراهيم عوض العنزي في ذات اليومين، بعد صلاة العشاء، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عثيمين.