"الغامدي": مبادرات القطاع غير الربحي تعزز التعليم وتدعم مستهدفات رؤية 2030

توزيع أكثر من 3000 حقيبة وأجهزة وملبوسات على طلاب الطائف قبل العودة للدراسة
مدير تعليم الطائف سعيد بن عبد الله الغامدي
أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالدور الفاعل الذي يقدمه القطاع غير الربحي في دعم مسيرة التعليم، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس عمق الشراكة المجتمعية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدّمت العديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية والأهلية بمحافظة الطائف مبادرات نوعية لخدمة الطلاب والطالبات في المحافظة والمراكز التعليمية التابعة لها، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم استمرار التعليم في بيئة محفزة.

وتنوّعت المبادرات بين توزيع الحقائب المدرسية (3009 حقيبة)، والزي المدرسي (921 زيًا)، والأجهزة التعليمية (272 جهازًا)، والإعانات التعليمية (1735 إعانة)، في خطوة تجسّد روح العطاء والتكافل في المجتمع.

وثمّن الدكتور الغامدي هذا التفاعل المجتمعي، مشددًا على أن التكامل بين التعليم والقطاع غير الربحي يعكس وعيًا وطنيًا بأهمية الاستثمار في الإنسان، ويؤسس لبيئة تعليمية أكثر دعمًا وشمولية.

وزارة التعليم
تعليم الطائف
العام الدراسي الجديد
القطاع غير الربحي

