"الغامدي": مبادرات القطاع غير الربحي تعزز التعليم وتدعم مستهدفات رؤية 2030

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالدور الفاعل الذي يقدمه القطاع غير الربحي في دعم مسيرة التعليم، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس عمق الشراكة المجتمعية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.