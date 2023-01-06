"العيار" رئيسًا للجنة الإعلامية لملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023

أصدر الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا، قرارًا بتكليف الدكتور تركي بن فهد العيار أستاذ الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود، رئيسًا للجنة الإعلامية لملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023.
وينطلق الملتقى تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال الفترة 10-11 رجب 1444هـ الموافق 1-2 فبراير 2023م، في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض.
وتضمّ اللجنة الإعلامية للملتقى، في عضويتها، نخبةً من المتميزين إعلاميًّا من مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن الدكتور تركي العيار من الكفاءات الإعلامية المؤهلة تأهيلًا عاليًا أكاديميًّا ومهنيًّا، ويملك خبرات طويلة؛ حيث رَأَسَ العديد من اللجان الإعلامية، وأشرف على الكثير من المراكز الإعلامية للمهرجانات والملتقيات والمؤتمرات والحملات الوطنية داخل جامعة الملك سعود وخارجها، وعلى مستوى القطاعين الحكومي والخاص.