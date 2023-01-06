"العيار" رئيسًا للجنة الإعلامية لملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023

جدير بالذكر أن الدكتور تركي العيار من الكفاءات الإعلامية المؤهلة تأهيلًا عاليًا أكاديميًّا ومهنيًّا، ويملك خبرات طويلة؛ حيث رَأَسَ العديد من اللجان الإعلامية، وأشرف على الكثير من المراكز الإعلامية للمهرجانات والملتقيات والمؤتمرات والحملات الوطنية داخل جامعة الملك سعود وخارجها، وعلى مستوى القطاعين الحكومي والخاص.