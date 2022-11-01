محافظ الليث يرعى مبادرة "كبارنا بركتنا" لرعاية كبـار السِّن

واطّلع محافظ الليث، على العديد من الأنشطة والبرامج التي تُعنى بكبار السن قدَّم من ‏خلالها مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الليث⁩، شرحًا عن آلية انتقال المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، كون المستفيدين من فئة كبار السن.