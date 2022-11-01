محافظ الليث يرعى مبادرة "كبارنا بركتنا" لرعاية كبـار السِّن

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الثلاثاء، باهتمام القيادة الحكيمة -حفظها الله- لرعاية كبـار السِّن من خـلال إطـلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال رعايته لمبادرة "كبارنا بركتنا" والتي نظَّمتها جمعية التنمية الأهـليِّة بالليث، بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة وفريق رُشد التطوعي، بحضور عدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية.
واستهدفت المبادرة التركيز على فئة المسنين ومعرفة احتياجاتهم وأهمية الرعاية بهم، وإيضاح العديد من الإسهامات الكبيرة التي يقدمونها، وتعزيز مكانتهم في المجتمع وإبراز دورهم، وتحقيق التكاملية بين القطاعات التي تقدم الخدمات لهم من خلال طرح البرامج والمبادرات التي تُناسبهم.
واطّلع محافظ الليث، على العديد من الأنشطة والبرامج التي تُعنى بكبار السن قدَّم من خلالها مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الليث، شرحًا عن آلية انتقال المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، كون المستفيدين من فئة كبار السن.
وكذا تخصيص فريق يشرف ويتابع على تسهيل عملية انتقالهم للضمان الجديد من خلال الإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في عملية التسجيل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
وكذلك التعريف ببطاقة أولوية وهي خدمة بالتعاون والشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة من خلال إتاحة رابط تسجيل للخدمة وبعد دراسة الطلب يتم طباعة البطاقة ووصولها للمكتب ويتم ايصالها للمستفيد حتى منزله، وتمكنه هذه البطاقة من الأولوية في خدمات الصحة مثل الأولوية في حجز المواعيد وفتح الملف وصرف الأدوية وغيرها.
وتضمنت مشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، التعريف بالعديد من الخدمات التي يقدمها المكتب لهذه الفئة من كبار السن، فيما يخدم المستفيد والتي تتمثل في مجال الزراعة والإرشاد الزراعي للمزارعين من كبار السن، وصرف المبيدات الزراعية.
وأيضًا دعم مربي الماشية والمتمثل في دعم صغار مربي الماشية والجولات الميدانية للكشف على قطيع المستفيدين والعمل على معالجة الحالات المرضية للمواشي، وخدمة الصيَّادين بتوفير احتياجاتهم من أدوات للصيد.
كما اشتملت الفعالية على استضافة كبار السن والاستماع إلى قصص النجاح والكفاح وأدوارهم الحيوية التي قدموها في خدمة الوطن.