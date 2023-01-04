المندوب السعودي الدائم لدى التعاون الإسلامي يستقبل نظيره "الباكستاني"

استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في جدة، نظيره السفير محمد فؤاد شير، المندوب الدائم الجديد لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة الذي استلم عمله مؤخرًا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين، ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل مع التحديات.
وجرى خلال اللقاء، استعراضُ أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار منظومة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين؛ بما يخدم مهام المنظمة العريقة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها ٥٧ بلدًا إسلاميًّا من مختلف القارات الإفريقية والآسيوية والمجموعة العربية، إلى جانب العديد من المراقبين والمبعوثين من دول غير أعضاء في المنظمة، وكذلك العديد من المنظمات الدولية المختلفة ذات العلاقة.