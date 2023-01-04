المندوب السعودي الدائم لدى التعاون الإسلامي يستقبل نظيره "الباكستاني"

وجرى خلال اللقاء، استعراضُ أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار منظومة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين؛ بما يخدم مهام المنظمة العريقة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها ٥٧ بلدًا إسلاميًّا من مختلف القارات الإفريقية والآسيوية والمجموعة العربية، إلى جانب العديد من المراقبين والمبعوثين من دول غير أعضاء في المنظمة، وكذلك العديد من المنظمات الدولية المختلفة ذات العلاقة.