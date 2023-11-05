وجوب الدفاع عن بلاد التوحيد والسنة برنامج فكري تنظمه "إسلامية نجران"

وينطلق البرنامج - غداً الاثنين الموافق 22 / 4 / 1445 هـ - بكلمة عن"أساليب جماعة الإخوان في إفساد المجتمع"، بعد صلاة الفجر بمسجد فراس بن حابس، وأيضًا كلمة بعنوان "تحقيق التوحيد"، بعد العصر في مسجد هشام بن حسان بالمشعلية، بالإضافة إلى محاضرة عن"شرح حديث العرباض بن سارية" بالمشعلية، بعد المغرب بمسجد زيد بن الخطاب، إلى جانب كلمتين ومحاضرة يوم- الثلاثاء- حيث تبدأ بعد الفجر بكلمة عن"قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلق"، في مسجد عبدالله بن نافع، وأيضًا كلمة بعنوان" تحقيق التوحيد وأثره على الأمن الفكري"، بعد العصر بمسجد عبدالله بن عمر، بالإضافة إلى محاضرة عن"اجتماع الكلمة ووحدة الصف"، بعد المغرب بجامع ابن حران.