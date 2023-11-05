وجوب الدفاع عن بلاد التوحيد والسنة برنامج فكري تنظمه "إسلامية نجران"

تنظم وحدة التوعية العلمية والفكرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، برنامجًا فكريًا، يتناول وجوب الدفاع عن بلاد التوحيد والسنة، ومنهج السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغيرها من القضايا ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يقدمه الشيخ الدكتور زويد بن مسعف الثقفي، في عددٍ من جوامع ومساجد المنطقة.
وينطلق البرنامج - غداً الاثنين الموافق 22 / 4 / 1445 هـ - بكلمة عن"أساليب جماعة الإخوان في إفساد المجتمع"، بعد صلاة الفجر بمسجد فراس بن حابس، وأيضًا كلمة بعنوان "تحقيق التوحيد"، بعد العصر في مسجد هشام بن حسان بالمشعلية، بالإضافة إلى محاضرة عن"شرح حديث العرباض بن سارية" بالمشعلية، بعد المغرب بمسجد زيد بن الخطاب، إلى جانب كلمتين ومحاضرة يوم- الثلاثاء- حيث تبدأ بعد الفجر بكلمة عن"قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلق"، في مسجد عبدالله بن نافع، وأيضًا كلمة بعنوان" تحقيق التوحيد وأثره على الأمن الفكري"، بعد العصر بمسجد عبدالله بن عمر، بالإضافة إلى محاضرة عن"اجتماع الكلمة ووحدة الصف"، بعد المغرب بجامع ابن حران.
ويستمر البرنامج إلى يوم- الأربعاء- بعد الفجر بكلمة عن"وجوب الدفاع عن بلاد التوحيد والسنة"، في مسجد الإمام مالك، وأيضًا كلمة بعنوان"منهج السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله" بعد العصر في مسجد أبو طلحة الأنصاري، إلى جانب محاضرة بعد المغرب عن"جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين"، في جامع علي بن أبي طالب.
يُشار إلى أن الوزارة تحرص على تكثيف هذه البرامج والندوات، بهدف توعية الناس بأمور دينهم من الكتاب والسنة والابتعاد عن البدع والضلالات، وتبصيرهم بأخطار الغزو الفكري من الفئات الضالة، إلى جانب تعزيز اللحمة الوطنية ببيان الجهود التي تبذلها المملكة للدفاع عن الإسلام والمسلمين.