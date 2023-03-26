14 أسرة منتجة تقدم إبداعاتها في مبادرة دعم الخريجات الحرفيات بجدة

وقدمت المدير التنفيذي لـ"منتجة" شرحًا وافيًا عن المعرض والجمعية والأسر المشاركة، مشيرة إلى أن المنتجات المشاركة في المعرض تعبر عن هوية المنتج السعودي التقليدي، وترسخ الإرث الكبير للمملكة في الأعمال اليدوية، حيث قدمت الأسر تشكيلة منوعة من العبايات، والإكسسوارات والتحف التي صنعت بأيدٍ سعودية، وتحمل بصمات إبداعية مميزة، وجذبت الأعمال الحرفية واليدوية من تحف وملابس وإكسسوارات ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وعطور ومنسوجات أنظار الحضور.