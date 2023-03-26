14 أسرة منتجة تقدم إبداعاتها في مبادرة دعم الخريجات الحرفيات بجدة

قدمت 14 أسرة سعودية منتجة، أحدث إبداعاتها في المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والعطور والمنسوجات والأعمال الحرفية والتحف والإكسسوارات خلال مبادرة دعم الخريجات الحرفيات الذي نظمه المعهد الثقافي السعودي العالي للتدريب، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة "منتجة" في جدة.
وكشفت مديرة التدريب بالمعهد الثقافي السعودي العالي أماني بدوي أن الهدف الأساس للمبادرة هو دعم وتدريب وتنمية مهارات الخريجات الحرفيات في مجالات متنوعة، وتمكينهن من دخول سوق العمل، وقالت: "نسعى إلى تنفيذ وتمكين الأسر المنتجة في هذه البرامج والمشروعات التي تُمكنهم من استخراج وثيقة ممارس حر التي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لفتح مشروعات صغيرة والاعتماد على الذات وتحقيق دخل مادي يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع تماشيًا في رؤية المملكة 2030".
وشددت على أهمية دعم وتمكين الخريجات الجدد والأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب، وتعرف أنشطتها المختلفة بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد السعودي، وتعزى دورها في المشاركة بفاعلية في إحياء الصناعات اليدوية التي تمثل إرثًا تاريخيًا وهوية وطنية.
وأشارت إلى أن الأسر المنتجة تعد جزءًا مهمًا من مكونات منظومة الإنتاج والعمل التي تهدف الدولة وقطاعاتها المختلفة والجمعيات الخيرية إلى تأهيلها، وتحويلها من أسر مستقبلة للمساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل والإبداع وتسويق منتجاتها للحصول على مورد مالي ثابت وأرباح مجزية، استنادًا إلى مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لمجتمع فعّال ومنتج.
من جهة أخرى، أشارت المدير التنفيذي لجمعية "منتجة" الخيرية مرام حميد الدين، إلى أن الهدف الرئيس من إقامة المبادرات والمعارض هو إطلاع زوار ومستفيدات المعهد على منتجات الأسر المنتجة، والاستفادة من البرامج التي تم دراستها وتطبيقها على الواقع لتشجيعهن لمواصلة الإنتاج ومساعدتهن على الكسب.
وأشارت إلى أن الجمعية تقيم المعارض والبازارات طوال العام لتمكين ودعم هذه الأسر لتتحول الى مشروعات ناجحة في سوق العمل ترتكز على أسس قوية تُسهم في خدمة الاقتصاد والحد من البطالة في المجتمع.
وقدمت المدير التنفيذي لـ"منتجة" شرحًا وافيًا عن المعرض والجمعية والأسر المشاركة، مشيرة إلى أن المنتجات المشاركة في المعرض تعبر عن هوية المنتج السعودي التقليدي، وترسخ الإرث الكبير للمملكة في الأعمال اليدوية، حيث قدمت الأسر تشكيلة منوعة من العبايات، والإكسسوارات والتحف التي صنعت بأيدٍ سعودية، وتحمل بصمات إبداعية مميزة، وجذبت الأعمال الحرفية واليدوية من تحف وملابس وإكسسوارات ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وعطور ومنسوجات أنظار الحضور.