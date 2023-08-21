قرى المجاردة.. المعاناة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء تفسد الفرحة بالأمطار.. ومناشدات بحلول

وقال لـ " سبق " عددٌ من أهالي قرى الظهرة ومملح وبني زهير ومثلث المجاردة : "يتكرر مشهد انقطاع التيار الكهربائي بشكلٍ أصبح مألوفاً مع هطول الأمطار، ولا نعلم ما الرابط بين أمطار الرحمة ومعاناة انقطاع التيار الكهربائي؟" مضيفين أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام وانتشار الحشرات والزواحف تزداد المعاناة وهذا ما نعيشه في منازلنا التي تأوي أطفالاً ومسنين يعيشون على أجهزة تعمل بالتيار الكهربائي".