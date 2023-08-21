قرى المجاردة.. المعاناة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء تفسد الفرحة بالأمطار.. ومناشدات بحلول

أبدى عددٌ من أهالي عدة قرى بالجزء الشمالي والشمالي الغربي من محافظة المجاردة، تذمرهم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي أثناء وبعد هطول الأمطار، مؤكدين أن ذلك المشهد يتكرر بشكلٍ مستمر مما يفسد الفرحة بهطول الأمطار.
وقال لـ " سبق " عددٌ من أهالي قرى الظهرة ومملح وبني زهير ومثلث المجاردة : "يتكرر مشهد انقطاع التيار الكهربائي بشكلٍ أصبح مألوفاً مع هطول الأمطار، ولا نعلم ما الرابط بين أمطار الرحمة ومعاناة انقطاع التيار الكهربائي؟" مضيفين أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام وانتشار الحشرات والزواحف تزداد المعاناة وهذا ما نعيشه في منازلنا التي تأوي أطفالاً ومسنين يعيشون على أجهزة تعمل بالتيار الكهربائي".
وأضاف الأهالي: "استمر انقطاع التيار الكهربائي في بعض المواقع لأكثر من 3 ساعات بدءاً من الثامنة وحتى الحادية عشرة مساءً، مناشدين مسؤولي شركة الكهرباء بحلٍ جذري يوقف هذه المعاناة التي يدفعون رسومها باستمرار".