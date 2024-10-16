الطائف .."الزايدي" يدشن مبادرة "معًا.. لتصبح المويه هي الأجمل"

دشن أمين الطائف المهندس عبد الله الزايدي اليوم خلال زيارة لبلدية المويه مبادرة "معًا.. لتصبح المويه هي الأجمل"، والتي تستهدف معالجة التشوهات البصرية بالمحافظة ومراكزها، وزراعة أكثر من 3000 شتلة شجرة إشراك المتطوعين والمتطوعات في الجهود التوعوية والتطويرية مساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء مجتمع حيوي وتحسين جودة الحياة وتفعيل مبادراتهم الاجتماعية لجعل المويه أجمل.