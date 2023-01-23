"المنيع" يستضيف نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام في قصر المقحم بالمشاش

احتفى الدكتور عثمان بن عبد العزيز المنيع عضو مجلس منطقة الرياض، بنخبة من مسؤولي المنطقة ورجال الأعمال والإعلام والأكاديميين، حيث استضافهم في قصر الشيخ عبدالرحمن إبراهيم المقحم التراثي بمركز المشاش، وتجول بهم في مدينة القصب ومعالمها التاريخية، إضافة إلى زيارة المملحة وروضة العكرشية ومبادرة "كشتة".
وتفصيلاً ؛ استضاف الدكتور عثمان المنيع عددًا من المسؤولين ورجال الأعمال كان أبرزهم: المهندس صالح المخضوب مساعد أمين منطقة الرياض، وعلوش السبيعي أمين مجلس منطقة الرياض، وسعد بن غنيم عضو مجلس منطقة الرياض، وفهد الحمادي عضو مجلس منطقة الرياض، وصالح العسكر عضو مجلس منطقة الرياض، ورجل الأعمال الشيخ عبد اللطيف الفوزان، ورجل الأعمال الشيخ محمد الفوزان، ورجل الأعمال الشيخ عبد العزيز الشويعر، والدكتور إبراهيم القناص عضو مجلس الشورى، والدكتور عبدالعزيز العمرو رئيس المجلس البلدي بمنطقة الرياض سابقًا، واللواء الدكتور محمد أبو عباة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة الرياض، والشيخ ذعار بن شفلوت رئيس مركز الجلة، وهلال الهلال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد سابقًا، وعبد العزيز الهدلق رئيس مجلس نادي الوشم.
كما استضاف: الدكتور عبد العزيز الخريف عميد معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية سابقًا، والدكتور عبد الله الحمود أستاذ الإعلام في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحمد الهلال وكيل بلدية شمال الرياض للخدمات سابقًا، والدكتور عبد المحسن الحجي أستاذ التخطيط والموارد السياحية في جامعة الملك سعود سابقًا، وعبد العزيز العيد المشرف على القناة الثقافية سابقًا عضو جمعية "إعلاميون"، وعبد الله الدايل مدير العلاقات العامة والمراسم في وزارة الرياضة سابقًا، وناصر الغربي الأمين العام لجمعية "إعلاميون" رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، وعبد الله العامر رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الإلكترونية، ومشبب القحطاني عضو مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، ورجل الأعمال عبد الله الطوالة، والدكتور نايف صالح المخضوب، وفريد السويدان، ويوسف الفارس، ونخبة من أهالي القصب.
وكان في استقبال المحتفى بهم، رئيس مركز القصب سعد القاسم، ورئيس بلدية القصب المهندس مطلق أبو اثنين، والمهندس محمد الجريان وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا، والدكتور عثمان المنيع ، وعبد العزيز بن محمد الشعلان، ومحمد بن عبد العزيز المنيع، وذلك في قصر المقحم التراثي في المشاش، حيث تبادلوا الكلمات الترحيبية في مجلس القصر، وتم عرض فيلم يحكي تاريخ ومعالم مدينة القصب، والذي أشرف عليه المهندس محمد الجريان، وتناولوا طعام الغداء في ضيافة الدكتور عثمان المنيع.
بعدها توجّه الوفد إلى خيمة بلدية القصب واطلعوا على فعاليات "كشتة" والمناشط المصاحبة لها ، ثم توجهوا إلى مملحة القصب، وشاهدوا عملية تكرير الملح، كما استمتعوا برؤية أحواض الملح على الطبيعة، واستمعوا لشرح مفصل لعملية تجفيف المياه المالحة حتى تتحول لحبيبات ملح نقية خالية من الشوائب.
بعد ذلك توجّه الوفد إلى القرية التراثية وزاروا بيت الشيخ عبد الله بن زاحم - رحمه الله، ثم انتقلوا إلى روضة العكرشية واستمتعوا بأجوائها الشتوية والتجول على ضفافها المترعة بالمياه العذبة.
من جانب آخر، ثمّن الدكتور المنيع للحضور كريم استجابتهم دعوته، وعبّر عن اعتزازه وتقديره لهم، مبينًا أن مثل هذه اللقاءات تبرز ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من تنمية وتطوير للمدن والمراكز في المحافظات، وتُسهم في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.