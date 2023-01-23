"المنيع" يستضيف نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام في قصر المقحم بالمشاش

كما استضاف: الدكتور عبد العزيز الخريف عميد معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية سابقًا، والدكتور عبد الله الحمود أستاذ الإعلام في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحمد الهلال وكيل بلدية شمال الرياض للخدمات سابقًا، والدكتور عبد المحسن الحجي أستاذ التخطيط والموارد السياحية في جامعة الملك سعود سابقًا، وعبد العزيز العيد المشرف على القناة الثقافية سابقًا عضو جمعية "إعلاميون"، وعبد الله الدايل مدير العلاقات العامة والمراسم في وزارة الرياضة سابقًا، وناصر الغربي الأمين العام لجمعية "إعلاميون" رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، وعبد الله العامر رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الإلكترونية، ومشبب القحطاني عضو مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، ورجل الأعمال عبد الله الطوالة، والدكتور نايف صالح المخضوب، وفريد السويدان، ويوسف الفارس، ونخبة من أهالي القصب.