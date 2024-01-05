تجمع صحي حائل يحصد 3 جوائز لـ"وازن".. و"الرشدان" يتابع للمزيد

حصد تجمع حائل الصحي ثلاث جوائز في برنامج وازن للعام 2023 م، حيث حصل مستشفى الملك سلمان التخصصي على جائزة التميز و شهادة الفئة الأولى في برنامج مؤشرات وازن كأفضل مشروع تحسيني للعيادات، كما حصل مركز الكلى في مستشفى الملك سلمان، على ذات الجائزة.