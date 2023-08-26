بدء التدريب من اليوم الأول واكتمال تهيئة المستجدين في منشآت التدريب بمنطقة الرياض

التحق المستجدون بزملائهم المنتظمين في المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1445هـ حيث انتظموا في مقاعد التدريب منذ اليوم الأول في الفصل التدريبي الحالي تفعيلاً لمبادرة التدريب من اليوم الأول التي تطبقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سائر منشآتها المنتشرة في أرجاء المملكة.