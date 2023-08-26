بدء التدريب من اليوم الأول واكتمال تهيئة المستجدين في منشآت التدريب بمنطقة الرياض

التحق المستجدون بزملائهم المنتظمين في المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1445هـ حيث انتظموا في مقاعد التدريب منذ اليوم الأول في الفصل التدريبي الحالي تفعيلاً لمبادرة التدريب من اليوم الأول التي تطبقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سائر منشآتها المنتشرة في أرجاء المملكة.
وشهد الأسبوع الأول من التدريب تنفيذ برامج تهيئة للمستجدين والمستجدات شاركت فيها جميع الوحدات والأقسام المعنية بهدف تعريفهم بالأنظمة واللوائح التي تنظم شؤون المتدربين في مسيرتهم التدريبية إلى جانب الأنظمة التقنية المستخدمة كنظام إدارة التعلم "بلاكبورد" ونظام إدارة المتدربين "رايات".
من جهة أخرى، قدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن الحامد شكره وتقديره لقيادات المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض لجهودهم المتميزة في الانتهاء من أعمال القبول والتسجيل كما هو محدد لها في الخط الزمني المعتمد لهذا الفصل.
كما قدم شكره للمدربين والمدربات لمساهمتهم في تفعيل مبادرة التدريب من اليوم الأول والانطلاقة العملية التدريبية بجودة عالية وجاهزية كاملة لإكساب المتدربين والمتدربات المعارف والمهارات التقنية والمهنية التي تؤهلهم للمشاركة في تنمية هذا الوطن المعطاء كما رسمت له القيادة الحكيمة رعاها الله.