محافظ جدة يطّلع على جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

رأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، اجتماعًا لمناقشة "الدراسات البيئية عن محافظة جدة"، بحضور نائب المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة عبدالله السلمي، وعدد من منسوبي المركز.