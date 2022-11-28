نموذج الرعاية الصحية الجديد يطلق المرحلة التوسعية الثانية بمستشفى بقعاء العام

وتفصيلاً، نفذ فريق نموذج الرعاية الصحية الجديد برامج تدريبية لمنسوبي مستشفى محافظة بقعاء العام، في نظام الرعاية العاجلة بمسار الجلطات القلبية، وفي نظام الولادة الآمنة بمسارات فحص ما قبل الزواج وحمل منخفض وعالي الخطورة والطفل السليم، إضافة إلى أن خدمات مسارات السكري والسمنة والدهنيات وارتفاع ضغط الدم من نظام الأمراض المزمنة تم تطبيقها في المستشفى في المرحلة الأولى.