نموذج الرعاية الصحية الجديد يطلق المرحلة التوسعية الثانية بمستشفى بقعاء العام

أطلق نموذج الرعاية الصحية الجديد، المرحلة التوسعية الثانية في مستشفى بقعاء العام، عضو تجمع حائل الصحي؛ ضمن خطة لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وشاملة.
وتفصيلاً، نفذ فريق نموذج الرعاية الصحية الجديد برامج تدريبية لمنسوبي مستشفى محافظة بقعاء العام، في نظام الرعاية العاجلة بمسار الجلطات القلبية، وفي نظام الولادة الآمنة بمسارات فحص ما قبل الزواج وحمل منخفض وعالي الخطورة والطفل السليم، إضافة إلى أن خدمات مسارات السكري والسمنة والدهنيات وارتفاع ضغط الدم من نظام الأمراض المزمنة تم تطبيقها في المستشفى في المرحلة الأولى.
يُشار إلى أن نموذج الرعاية الصحية الجديد طبق أنظمة الرعاية العاجلة والولادة الآمنة والأمراض المزمنة وعدد من مساراتها في مستشفى موقق العام، ويعمل نموذج الرعاية الصحية على تطبيقها في مستشفيات محافظات منطقة حائل ضمن خطة توسعية لتقديم الخدمات الطبية.