غدًا.. "عبير بنت فيصل" ترعى معرض "قطاف الخير" بنسخته الـ12 بالخبر

وأوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعية سعاد عبدالعزيز القصيبي، أن المعرض يعتبر بوابة لإظهار إبداعات المصممات السعوديات ليساهم المردود المالي من التأجير في المعرض إلى سد احتياجات الأسر التي ترعاها الجمعية، والمساهمة في رفع المستوى المعيشي لهم انطلاقًا من رسالة الجمعية التي تسعى إلى تأصيل مفهوم التنمية الاجتماعية.