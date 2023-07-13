أمانة جدة توقّع 3 اتفاقيات لتمكين ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية

وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان حمودة: ضمن جهود نشر الوعي بأهمية تفعيل دور العمل التطوعي في المجتمع، وقعت الأمانة اتفاقيات تعاون مع "جمعية متلازمة النجاح"، و"الجامعة العربية المفتوحة"، و"جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تهدف إلى تنفيذ عدة مبادرات وبرامج وأنشطة مجتمعية مختلفة تخدم جميع فئات المجتمع؛ ومن ضمنها فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.